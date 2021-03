immo flash

Mittagsjause statt Gleichenfeier

Prisma stellt Rohbau in Rankweil fertig

Autor: Charles Steiner

© Prisma Unternehmensgruppe

In der Rankweiler Alemannenstraße 6a wurden die Arbeiten für den Rohbau eines neuen Wohnhauses mit acht Mietwohnungen durch die Prisma abgeschlossen. Die Vermietung der Wohnungen startet im April, die Fertigstellung ist im Herbst 2021 geplant. Die dreigeschossige Wohnanlage wird in Massivbauweise errichtet. Pandemiebedingt verzichtete der Entwickler auf eine klassische Firstfeier, an Stelle dessen sind die Handwerker zu einer Mittagsjause eingeladen worden.

Die Alemannenstraße 6a befindet sich in zentrumsnaher und dennoch ruhiger Wohnlage im vorarlbergerischen Rankweil. Nahversorgung, Fachhandel, Gastronomie, Ärzte und Banken befinden sich im unmittelbaren Umfeld.