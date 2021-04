immo flash

Möblierte Wohnung, mehr Miete

Jede fünfte Mietwohnung in Deutschland möbliert angeboten

Autor: Charles Steiner

Immer mehr möblierte Mietwohnungen werden in Deutschland angeboten - zumindest in absoluten Zahlen. Das geht aus einer Studie des Hamburger Analysehaus F+B Forschung und Beratung hervor. Zwischen 2006 und 2020 verteuerten sich deutschlandweit die Marktmieten für möblierte Wohnungen um 78,2 Prozent, während die Preise für unmöblierte Wohnungen nur um 30,5 Prozent zulegten. Trotz einer Stagnation des Angebotsvolumens für möblierte Wohnungen nahm deren Anteil am gesamten Mietwohnungsmarkt deutlich zu: Ausgehend von 8,3 Prozent in 2014 stieg der Anteil 2020 auf 18,3 Prozent. Die Auswertungen für das erste Quartal 2021 zeigen, dass von einem weiteren - moderaten - Anstieg in diesem Jahr auszugehen ist.

In Städten, in denen die Mietpreise für unmöblierte Wohnungen stark anstiegen, sind auch die Mietpreise möblierter Wohnungen stärker gewachsen. Die Mietpreisdifferenz in den Top 8-Städten ist von 1,20 Euro/m² bis 3,60 Euro/m² (2006) hin zu 5,40 Euro/m² bis 9,90 Euro/m² (2020) gestiegen. In den Städten, in denen höhere Mietpreisdifferenzen zwischen möblierten und unmöblierten Wohnungen zu finden sind, wurde tendenziell das Angebot an möblierten Wohnungen stärker ausgeweitet. In Top 8-Städten (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Leipzig) lag 2007 der Anteil noch unter 10 Prozent und stieg dann unterschiedlich stark an. In 2020 erreichte der Anteil möblierter Wohnungsangebote in Leipzig mit 9,5 Prozent den kleinsten und in Stuttgart mit rund 56 Prozent den Spitzenwert der Big-8.

F+B-Geschäftsführer Dr. Bernd Leutner sieht in den Zahlen aber weniger einen Anstieg von möblierten Wohnungen: „Das ist eine Konsequenz der zugleich rückläufigen Angebotszahl an unmöblierten Wohnungen. Dieser Rückgang wiederum wurde u. a. ausgelöst durch eine verringerte Umzugsquote mit in der Folge rückläufiger Neuvermietungen, sowie einer Veränderung der Vermarktungswege durch die Eigentümer zu Lasten der Immobilienportale.“