Mojca Mlakar wird Partnerin in Slowenien

Karriere zum Tag: Neu bei TPA

Autor: Charles Steiner

Der slowenische Standort der TPA Steuerberatung hat die Steuerberaterin Mojca Mlakar (42) mit Anfang des Jahres zur Partnerin ernannt. Das gab heute die TPA via Aussendung bekannt. Mlakar ist seit dreizehn Jahren in Laibach (Slowenien) für TPA tätig. Die gebürtige Slowenin studierte an der Universität in Laibach und ist eine erfahrene Steuer-Allrounderin. Ihre fachlichen Schwerpunkte hat die Top-Expertin in den Bereichen Bilanzierung, Umsatzsteuer und Lohnverrechnung gesetzt. Mojca Mlakar berät zudem internationale Kunden zu direkten und indirekten Steuern sowie zu Fragen des Arbeitsrechts.

Leopold Kühmayer, TPA Partner und Mitglied des Management Teams in Österreich „Mojca Mlakar ist seit 2008 bei TPA in Slowenien tätig und sie hat sich fachlich wie menschlich zu einem unverzichtbaren Teil des Unternehmens entwickelt. Mit ihrer Expertise leistet sie einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung von TPA. Wir freuen uns sehr, dass Sie nunmehr auch Teil unseres Führungsteams ist.“