MRG Bewertungsgesellschaft ist insolvent

626.380 Euro Gesamtverbindlichkeiten

Autor: Stefan Posch

Wie gestern der immoflash via Sondermail exklusiv berichtete wurde über die MRG Metzger Realitäten Beratungs- und Bewertungsgesellschaft ein Konkursverfahren eröffnet. 2018 übernahm Reinberg & Partner das Bewertungsunternehmen von Firmengründer Alfons Metzger, der sich infolge aus dem Unternehmen vollständig zurückzog. Laut dem aktuellen Status zu Liquidationswerten betragen die Gesamtverbindlichkeiten 626.380 Euro. Davon entfallen etwa 227.000 Euro auf verbundene Unternehmen und etwa 171.000 Euro auf Banken. Betroffen sind 20 Gläubiger.

Geschäftsführer Wolfgang Fessl nennt gegenüber dem immoflash mehrere Gründe für die Insolvenz. Zu einem habe es laut Fessl „Altlasten, wie etwa eine veraltete EDV“ gegeben. Zudem sei „der Kundenstock nicht so übergeben worden, wie erhofft.“ Auch schlechte Presse aufgrund der Berichterstattung über die Bewertungen der Gesfö- und Riedenhof-Liegenschaften in der Causa Tojner hätten laut Fessl zur Insolvenz beigetragen. Zuletzt nennt Fessl auch die Coronakrise als Mitgrund für die Insolvenz. „Wir hatten schon vor einem Jahr eine kritische Phase, in der sehr wenige Aufträge reingekommen sind“, erklärt er.

Firmengründer Alfons Metzger, der mittlerweile unter „Professor Alfons Metzger Sachverständiger“ firmiert, zeigte sich gegenüber dem immoflash von dem Konkurs geschockt: „Ich bedaure zutiefst und bin schockiert, dass ein so bekanntes und gesundes Unternehmen innerhalb von zwei Jahren heruntergewirtschaftet und in Konkurs geschickt wurde. Es wird offensichtlich der Versuch unternommen, meinen Namen in den Schmutz zu ziehen.“