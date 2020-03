immo flash

MRG erhält BNP Paribas-Mandat

Bewertungsauftrag für Immo-Fonds erhalten

Autor: Charles Steiner

Die Metzger Reinberg Gruppe (MRG) unter der Leitung von Geschäftsführer Wolfgang M. Fessl hat ein großes Mandat der BNP Paribas zur Bewertung des „Nachhaltigen Immobilienfonds Österreich“ an Land ziehen können. Das gab die Metzger Reinberg Gruppe via Aussendung bekannt. Der mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifizierte Spezialfonds wurde von Auris Immo Solutions mit Sitz in Wien initiiert und gemeinsam mit BNP Paribas aufgelegt.

Der nachhaltige Immobilienfonds sei derzeit laut Angaben von Metzger Reinberg in etwa zwanzig Immobilien mit einem Volumen von etwa 350 Millionen Euro investiert und ist im Wachsen begriffen. Besonderes Augenmerk werde beim Portfolio auf leistbare und soziale Wohnimmobilien gelegt, die zudem sämtlichen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, eine klima-aktiv Zertifizierung wird jeweils angestrebt.

„Wir freuen uns über diesen Bewertungsauftrag, der zeigt, dass der Trend der nachhaltigen Kapitalanlage auch im Immobilienbereich angekommen ist“, meint Wolfgang M. Fessl, Geschäftsführer der Metzger Reinberg Gruppe.

