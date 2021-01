immo flash

Mujic übernimmt Leopoldau-Standort

Karriere zum Tag: Neues bei Rustler

Autor: Charles Steiner

© Rustler

Im Februar eröffnet der neue Rustler-Standort im Citygate in Wien Leopoldau. Dino Mujic (34) verstärkt ab sofort das Management beim Maklerunternehmen von Rustler. In dieser Funktion verantwortet er das operative Maklergeschäft und die Mitarbeiterführung am neuen Standort in Wien Leopoldau.

Der fast 10 Jahre aktive Makler ist seit 2017 für Rustler tätig und war dabei maßgeblich an der Weiterentwicklung und dem Wachstum des Makler-Teams im Eigentumswohnungssegment in Wien beteiligt.

„Wir freuen uns, Dino Mujic als Führungskraft im Team zu haben. Seine Entwicklung dokumentiert nicht nur unser kontinuierliches Wachstum, sondern auch die Perspektive, Karriere bei Rustler zu machen“, freut sich Geschäftsführer Alexander Scheuch.