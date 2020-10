immo flash

Murale Kunst für Tribünen im Viertel Zwei

Autor: Value One

© ValueOne

Mit dem Projekt "Tribünen im Viertel Zwei" will Value One inspirieren und zugleich eine wandelbare Bühne für die neue Arbeitswelt schaffen. Die seit 1964 ungenutzten Zuschauertribünen 2 und 3 werden in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt kernsaniert, revitalisiert, durch einen Neubau erweitert und zu einzigartigen Bürogebäuden umgestaltet. Mit dem Modell "Activity Based Working", will man sich von den fixen Arbeitsplätzen lösen und immer mehr in die flexible Arbeitsweise übergehen. Die Tribünen sind jedenfalls mehr als ein Arbeitsort, der wie schon erprobt, überall sein kann. Es entsteht eine neue Arbeitslandschaft, die für unterschiedliche Aktivitäten das ideale Umfeld bieten wird, egal ob kreatives Miteinander oder fokussiertes konzentriertes Arbeiten.

Das Gesamtkonzept wird in Zusammenarbeit mit dem Architekten Martin Kohlbauer und dem niederländischen Innenarchitekten Marcel Wanders geplant und umgesetzt. Marcel Wanders entwarf für die Außengestaltung zwei Illustrationen, die sich über vier Geschosse auf der Fassade des Zubaus erstrecken. Die Illustrationen - jede ein Gesamtkunstwerk für sich - setzen sich aus einer Frau und einem Mann und verschiedenen verspielten Elementen zusammen, die den historischen Bezug der Tribünen aber auch die Nähe zum Wiener Prater thematisieren.

Nach einer intensiven Abstimmungsphase und Vorbereitungsarbeiten mit dem Projektteam der Tribünen, starteten Mitte August zwei Murale Künstler aus der lokalen Kunstszene mit der Umsetzung des Kunstwerks. Besondere Herausforderungen stellen die Untergrundbeschaffenheit und die Übertragung des Entwurfs auf die Fassade dar.

Für die Umsetzungsarbeiten wurde zu Beginn ein grobes Raster mithilfe eines Projektors auf die Wand projiziert, diese Einrichtungsarbeiten fanden hauptsächlich am Abend statt. Die Illustration wurde dabei auf das richtige Größenverhältnis angepasst und mit dünnen Linien nachgezeichnet. Später wurde Schritt für Schritt die Illustration abgeklebt und die Flächen mit Pinsel und Roller fein ausgemalt. Die gröbsten Arbeiten werden mit September abgeschlossen sein.

