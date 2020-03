immo flash

Nachfrage nach Eigentum reißt nicht ab

Digitale Vermarktung immer wichtiger

Autor: Charles Steiner

Gerade in Krisenzeiten zeigt sich deutlich: Wohneigentum wird mehr denn je als sehr sicherer Hafen angesehen. Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen reißt nicht ab. Im Gegenteil: Michael Schmidt, Geschäftsführender Gesellschafter der 3SI Immogroup, berichtet gegenüber dem immoflash, dass man aktuell viele Anfragen nach Eigentumswohnungen verzeichne: „Die Schockstarre hat bei uns nur einen Tag gedauert. Wir haben nicht nur viele Anfragen, sondern auch jede Menge Angebote, darunter auch ein Zinshaus.“

Die Digitalisierung spiele bei der 3SI Immogroup dabei eine wesentliche Rolle. Man habe in den Jahren zuvor in diesem Bereich massiv ausgebaut, weswegen man jetzt gerüstet ist. Schmidt: "Wir haben viele virtuelle Besichtigungen. Über unser Maklerunternehmen immofair bieten wir sogar 360 Grad-Rundgänge an." Das werde derzeit auch sehr gut angenommen, so Schmidt.

Außerdem gilt: Gemeinsam schaffen wir das!