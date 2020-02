immo flash

Neue Hotelmarke entert Wien

Coore begleitet Markteintritt von Henri

Autor: Charles Steiner

Die Hotelmarke „Henri“ der DSR Hotel Holding betritt erstmals Wiener Boden. Wie das Maklerunternehmen Coore, die den Markteintritt begleitet hat, mitteilt, wird im kommenden April ein Henri Wien im 7. Wiener Gemeindebezirk im ehemaligen Hotel Savoy in der Lindengasse eröffnen. Vor dem Eintritt in den österreichischen Markt ist das Hotelkonzept ist bereits in Hamburg, Berlin und Düsseldorf aufgerollt worden. Aktuell läuft eine umfassende Revitalisierung im damaligen Privathotel Savoy.

Neben dem aufwendigen Interior Design, das auf die Wiener Moderne Bezug nimmt, möchte Henri eine Community für seine Gäste schaffen und den Austausch von Reisenden und „Locals“ fördern, erklärte Erik Chaimow, Eigentümer der Liegenschaft in einer Stellungnahme: „Das Haus liegt mir seit meiner Kindheit sehr am Herzen. Deshalb war mir ein Betreiber wichtig, mit dem ich gemeinsam ein sehr hochwertiges, lebendiges Projekt realisieren kann, das gleichzeitig eine Bereicherung für den Wien-Reisenden und auch für das ganze Viertel ist.“

„Wir freuen uns sehr, mit dem Henri ein nachhaltiges Konzept, dass sich von anonymen, kühlen Hotels klar abgrenzt, in das Grätzel rund um den Spittelberg und das Museumsquartier zu bringen“, meint Stefan Csejtei, Hotelspezialist und Partner bei Coore.