immo flash

Neue Management-Struktur bei Caspar

Karriere zum Tag: Caspar erweitert

Autor: Stefan Posch

Das Führungsteam des Architekturbüros Caspar wurde um drei Köpfe ergänzt. Damit sich das Architekturbüro um Gründer und CEO Caspar Schmitz-Morkramer und COO Christoph Wolf auch globalen Projekten widmen kann, wie das Unternehmen mitteilt. Sonja Gallo, Director Architectural Design, übernimmt die Leitung für die Gestaltung und das Design in den Bereichen Architektur und Interior. Seit 2009 ist sie bereits bei caspar tätig, zuletzt als Teamleiterin. In London und Rotterdam sammelte sie internationale Erfahrung.

Guido Roth, Director Office Hamburg, wird den Standort Hamburg in neuer Position leiten. Er ist seit 2018 bei Caspar in Hamburg als Teamleiter tätig. Zuvor arbeitete er sechs Jahre für das Schweizer Architekturbüro Herzog & de Meuron. Holm Bethge, Director Acquisition and Expansion, ist ein Neuzuwachs von außen. Er war davor vier Jahre bei Ingenhoven Architects als Director tätig und bringt darüber hinaus 14 Jahre Arbeitserfahrung aus London mit, unter anderem aus dem Büro Foster + Partners.