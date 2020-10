immo flash

Neue Teamleiterin Architektur bei Rustler

Karriere zum Tag: Magdalena Söllradl übernimmt

Autor: Charles Steiner

© Rustler

Die Architektur-Abteilung von Rustler Baumanagement hat eine neue Leiterin: Ab sofort übernimmt Magdalena Söllradl (35) die Leitung des Architekten-Teams bei Rustler Baumanagement. Die ausgebildete Diplom-Ingenieurin und Architektin und Gewinnerin von zahlreichen Architektur-Wettbewerben kann auf eine langjährige Erfahrung in namhaften Architektur- und Planungsbüros und die Betreuung eines breiten und vielfältigen Immobilienportfolios in Österreich zurückblicken, wie Rustler in einer Aussendung erklärt.

„Gerade bei der Schaffung von Wohnraum sind kreative, aber praxistaugliche Lösungen gefordert, die den bestmöglichen Wohlfühlfaktor für die Mieter oder Käufer unter oft schwierigen und vorgegeben Rahmenbedingungen sicherstellen“, unterstreicht der Geschäftsführer des Rustler Baumanagements Markus Brandstätter die Wichtigkeit eines kompetenten Architekturbereichs im Unternehmen.