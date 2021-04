immo flash

Neue Teamleiterin für Rustler OÖ

Karriere zum Tag: Tina Wimmer steigt auf

Autor: Charles Steiner

© Rustler

Tina Wimmer ist die neue Teamleiterin für Rustler Oberösterreich. Das gab das Unternehmen via Aussendung bekannt. Die gebürtige Welserin und Immobilienverwalterin, die unter anderem auch auf eine langjährige Tätigkeit im Liegenschaftsmanagement eines namhaften internationalen Handelsunternehmens zurückblickt, wechselte 2017 zu Rustler. Sie betreut dabei sowohl Wohnungseigentumsanlagen als auch großvolumige Gewerbeliegenschaften, wie etwa den Traunpark in Wels. Zu den wichtigsten Aufgabenfeldern der Verwaltungsexpertin zählt neben der laufenden Kostenoptimierung bei den betreuten Wohnhausanlagen auch die Abwicklung von notwendigen Maßnahmen für die nachhaltige Werterhaltung und Wertsteigerung der Liegenschaften. Der Standortleiter von Rustler Oberösterreich, Thomas Kastner: „Wir sind stolz, dass sich Tina Wimmer zur Führungskraft entwickelt hat und die weitere Expansion am oberösterreichischen Immobilienmarkt mitgestalten wird.“