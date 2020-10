immo flash

Neuer General Manager für Das Triest

Karriere zum Tag: Jay Jhingran übernimmt

Autor: Charles Steiner

© Sabine Klimpt

Mit Anfang Oktober hat Jay Jhingran offiziell die Funktion als General Manager im Designhotel Das Triest übernommen. Der 57-jährige aus Indien stammende Österreicher bringt mehr als 25 Jahre Führungserfahrung mit globalen Top-Marken für Luxus- und Full-Service-Hotels und -Resorts in Europa, Nordamerika und Asien mit. Seine Karriere startete der Kosmopolit in Österreich, wo er die Hotelfachschule in Bad Hofgastein erfolgreich absolvierte und anschließend in Wien und Salzburg tätig war. Von hier aus führten ihn seine Stationen nach Toronto, Neu-Delhi und Bangkok.

Vor 25 Jahren wurde das Designhotel Das Triest vom kürzlich verstorbenen englischen Architekten und Designer Sir Terence Conran gestaltet. 2018 wurde das Hotel im Herzen Wiens nahe dem Karlsplatz gemeinsam mit Wehdorn Architekten und Esther Stocker um zahlreiche Zimmer und Konferenzräume sowie der freistehenden Bar im Bistro Porto erweitert.