immo flash

Neuer Gerngross-Manager

Karriere zum Tag: Gerhard Wohlmacher steigt auf

Autor: Charles Steiner

© Robert Fritz

Das Kaufhaus Gerngross in der Wiener Mariahilfer Straße hat mit Anfang März einen neuen Center-Manager: Gerhard Wohlmacher (56) folgt dabei Nila McCallum nach, die laut SES, die das Kaufhaus im Rahmen eines Dienstleistungsauftrags des Eigentümers Deka managt, in „bestem Einvernehmen und aus eigenem Wunsch ausgeschieden ist“. Wohlmacher wird damit für die operativen Belange des Kaufhauses zuständig sein. Der gebürtige Oberösterreicher studierte Immobilienwirtschaft auf dem zweiten Bildungsweg und ist international zertifizierter Center-Manager. Seit 1995 war er bereits in der Shopping-Center-Branche in leitender Funktion im Bereich Verpachtung und auch im Center-Management für verschiedene internationale Unternehmen tätig.

Das Gerngross an der Mariahilfer Straße weist über eine verpachtbare Fläche von rund 30.000 m² auf sieben Etagen auf.