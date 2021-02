immo flash

Aventos startet mit neuem Fonds

Bereits 20 Millionen Euro Eigenkapital

Autor: Charles Steiner

Der Investmentmanager Aventos Capital Markets (ACM) startet einen neuen Immobilienaktienfonds. Der "Aventos Global Real Estate Securities Fund" investiert weltweit in 20-25 börsennotierte Immobiliengesellschaften. Für die kommenden zwölf Monate ist ein Eigenkapitalvolumen von rund 100 Millionen Euro geplant. Der Fonds startete mit einem Volumen von 12 Millionen Euro im Oktober 2020 und hat sich seitdem bereits nahezu verdoppelt. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Immobilien-Bestandshalter, deren Portfolios im Vorfeld auf Einzelobjektbasis nach immobilienwirtschaftlichen Kriterien eingehend geprüft werden. Derzeit sind rund 50 Prozent des Fonds im Bereich Büro investiert, der Rest verteilt sich auf die Nutzungsarten Healthcare, Industrie und Logistik sowie Wohnimmobilien. Geographisch verteilt sich das Portfolio derzeit auf USA, Kanada, Europa, UK und Australien.

Der "Aventos Global Real Estate Securities Fund" richtet sich an langfristig orientierte professionelle und semi-professionelle Anleger. Die Mindestbeteiligungssumme liegt bei 250.000 Euro, ein Ausgabenaufschlag fällt hier nicht an. Auch gemeinnützige Unternehmen und Stiftungen können sich beteiligen. Für diese Gesellschaften liegt die Mindestbeteiligungssumme bei 100.000 Euro. Der Fonds strebt eine Rendite von sieben bis neun Prozent als Total Return per annum und eine Dividendenrendite von drei bis vier Prozent an. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Fonds auch für private Investoren mit einer deutlich geringeren Beteiligungssumme geöffnet werden.

Gegründet wurde das Unternehmen Aventos von Stephan Bone-Winkel, Oliver Puhl und Karim Rochdi. Sie sind ebenfalls signifikant im neuen Fonds investiert.