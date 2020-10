immo flash

Demircan übernimmt für Istanbul

Karriere zum Tag: Poğda Demircan neuer Managing Partner des Standorts

Autor: Charles Steiner

Mit Poğda Demircan hat das Beratungsunternehmen mrp hotels einen erfahrenen Spezialisten in der internationalen Hotel- und Immobilienwelt an Bord geholt. Er ist jetzt zum Managing Partner für den Standort Istanbul ernannt wordne. Demircan verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Hotelimmobilienbranche und hat sich in seiner Berufslaufbahn auf die Entwicklung von Hotels spezialisiert.

"Gemeinsam mit Poğda Demircan werden wir uns als Beratungsunternehmen im Bereich Hotelimmobilien international weiter verstärken. Wir freuen uns sehr nun einen weiteren Branchenkenner mit an Bord zu haben", so Patrick Adamle, Partner und Geschäftsführer von mrp hotels.

In den Jahren 2008 bis 2015 verantwortete er als Entwicklungsdirektor bei Hilton Worldwide die Region Türkei. Anschließend war er drei Jahre lang als Vice President of Development bei Marriott International tätig. Danach fungierte Poğda Demircan als unabhängiger Berater, der Inverstoren in jeder Phase der Hotelentwicklung unterstützte.

Demircan verfügt über einen B.Sc. in Maschinenbau, sowie über einen MBA-Abschluss im Bereich Finanzen.