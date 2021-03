immo flash

Neuer Vertriebsleiter bei Facilitycomfort

Karriere zum Tag: Werner Loidhold folgt Haider nach

Autor: Charles Steiner

© Facilitycomfort

Mit dem heutigen Tag ist Werner Neuhold neuer Vertriebsleiter bei der Facilitycomfort. Er folgt damit Roman Haider nach, der im Unternehmen neue Aufgaben übernehmen wird, lässt der FM-Dienstleister mitteilen. Der 46-jährige gebürtige Niederösterreicher war über insgesamt 11 Jahre in verschiedenen Positionen für die Wien Energie tätig. Seit 2017 leitete er die Gebietsentwicklung der Abteilung Energieprojekte und Energiekonzepte. Loidhold studierte Wirtschaftsgeographie und Geoinformatik an der Hauptuniversität Wien sowie Wirtschaftsuniversität Wien. Er bringt über 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb als Key-Account-Manager, Vertriebsleiter sowie Projektleiter von Großkundenprojekten mit.

Werner Loidhold zu seiner neuen Position: "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung in einem spannenden Marktumfeld. Facility Management ist stetig in Veränderung und bietet viel Potential für Wachstum in allen Bereichen."