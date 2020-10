immo flash

Neuer Vertriebsvorstand für die ZBI

Karriere zum Tag: Thomas Wirtz übernimmt neuen Posten

Autor: Charles Steiner

Der Aufsichtsrat der ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe - sie ist mit einem der größten Tickets des ersten Halbjahres mittlerweile auch in Österreich investiert - hat Thomas Wirtz zum Vorstand Vertrieb der ZBI Fondsmanagement ernannt. Es handelt sich hierbei um einen neu geschaffenen Posten, Wirtz ergänzt dabei das Vorstandsteam der Kapitalverwaltungsgesellschaft um Fabian John, Christian Reißing und Michiko Schöller. Seine Funktion als Vorstand der ZBI Immobilien AG, dort verantwortlich für den Verkauf, nehme er weiterhin wahr, so die ZBI in einer Aussendung. Wirtz ist bereits seit 2014 für die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe tätig, u. a. als Vorstand der ZBI Immobilien AG. In der Funktion als Geschäftsführer der ZBI Vertriebskoordinations GmbH war er maßgeblich an der vertrieblichen Weiterentwicklung der ZBI Gruppe, insbesondere dem Aufbau des institutionellen Fondsgeschäfts, beteiligt. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Immobilien- und Vertriebserfahrung. Vor seinem Eintritt in die ZBI Gruppe leitete Thomas Wirtz den Bereich Real Estate Corporate Finance bei einem Finanzdienstleister.

Die Zentral Boden Immobilien Gruppe ist im ersten Halbjahr mit dem Kauf des Wohngarten Simmering in den österreichischen Markt eingetreten. Es handelt sich um eine der größten Transaktionen, gekauft wurden über 600 Wohneinheiten in Entwicklung (immoflash berichtete).