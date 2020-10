immo flash

Neumieter für Orhideea Towers

CA Immo vermietet 1.300 m² an MassMutual

Autor: Charles Steiner

© CA Immo

Die Orhideea Towers der CA Immo in der rumänischen Hauptstadt Bukarest füllt sich weiter: So eben vermeldet der Konzern einen Mietvertrag über 1.300 m² an die globale Lebensversicherungsgesellschaft MassMutual mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Diese werde dort die Softwareentwicklung und die technologiebezogenen Aktivitäten der Gruppe abwickeln. Damit steigt der Vermietungsgrad der vor zwei Jahren fertiggestellten Immobilie auf 91 Prozent.

Die Büros von MassMutual werden im 15. Stock in den Orhideea Towers untergebracht sein, dem obersten Stockwerk. Das 36.300 m² vermietbare Nutzfläche fassende Gebäude verfügt über rd. 400 Parkplätze. Es befindet sich im neuen Geschäftszentrum Centre-West, gegenüber der U-Bahn-Station Grozavesti und in der Nähe des Campus der Polytechnischen Universität.