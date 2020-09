Immobilien Magazin

Neustart der Immobilienbranche

Erst hatten US-Firmen, dann auch immer mehr deutsche Aussteller abgesagt. Es folgte die ganze Messe. Jetzt ist aber ersatzweise ein innovatives Eventkonzept entstanden, das richtungsweisend sein kann. Oder ein Wagnis.

Autor: Gerhard Rodler

Es war eine Absage auf Raten. Erst kam diese Nachricht: Die US-Immobilienfirmen untersagen allen ihren Beschäftigten an Messen teilzunehmen - und damit auch an der Expo Real. Dann folgte die Absage des unmittelbar vor der Expo Real stattfindenden Oktoberfestes in München. Erwartbar - und aus heutiger Sicht die einzig richtige Entscheidung.

Bald danach gab es eines der spannendsten Meetings des Ausstellerbeirates der Expo Real. Am späten Abend war klar: Die größte Immobilienmesse Europas wird in der gewohnten Form nicht stattfinden. Unmittelbar davor hatten bereits mehr und mehr auch deutsche Aussteller für dieses Jahr mit Blick auf Covid-19 ihre Teilnahme abgesagt. Hätte der Ausstellerbeirat anders entschieden, wäre wohl nur ein Messetorso mit schalem Beigeschmack übergeblieben.

Physischer und virtueller Treffpunkt

Was aber darauf folgte, ist durchaus bemerkenswert. Der innovative "EXPO REAL Hybrid Summit" als physischer und virtueller Treffpunkt in einem. Der zweitägige EXPO REAL Hybrid Summit wird am 14. und 15. Oktober 2020 im ICM - Internationales Congress Center München stattfinden und bietet eine Plattform, um auch in Zeiten der Corona-Pandemie Kontakte zu pflegen, Informationen auszutauschen, Geschäfte wieder anzukurbeln und aktuelle Fragen zu diskutieren.

Konkret gibt es in diesem Jahr ein besonders ausgeprägtes Konferenzprogramm als tragende Säule des Events. Das Programm wird dabei auch komplett gestreamt. Mitdiskutieren ist daher sowohl vor Ort live wie auch über Videochat möglich. Die Messe selbst schrumpft zu "Smart Spaces", also kleinen standardisierten Kojen mit neun bis 24 Quadratmeter.

Ein Teil der Flächen widmet sich bestimmten Themen - zum Beispiel der Start-up-Plattform "EXPO REAL Innovation". Wohl die gesamte Branche ist gespannt, ob und wie dieses völlig neue Konzept funktionieren wird. Prognosen trauen sich die wenigsten zu. Das sieht wohl auch Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, so: "Die Mutigen gehen mit dem EXPO REAL Hybrid Summit neue Wege. Das innovative Format ist eine Antwort auf die ganz besonderen Herausforderungen, denen wir uns angesichts der Corona-Pandemie stellen müssen. Wir geben der Branche damit eine adäquate Plattform, um Informationen auszutauschen, aktuelle Fragen zu diskutieren und ihr Geschäft wieder anzukurbeln, das alles im Einklang mit geltenden Hygiene- und Schutzvorschriften." Im ICM, dem Internationalen Congress Centrum der Messe München, stehen insgesamt 7.000 m² Ausstellungsfläche, darunter 3.500 m² Hallenfläche in der benachbarten Halle B0, zur Verfügung.

50 Smart Spaces

Zum aktuellen Zeitpunkt haben bereits 50 Unternehmen Präsentationsflächen, sogenannte Smart Spaces, vor Ort gebucht. Hierzu zählen Städte wie München, Frankfurt und Düsseldorf, Länder und Regionen wie Schlesien, Slowenien, Moldawien und Serbien sowie zahlreiche Unter nehmen, unter anderem die Bayern LB, die Deutsche Pfandbriefbank, die Union Investment Real Estate GmbH und Aengevelt Immobilien.

Für die Union Investment sei es keine Option gewesen, nicht am EXPO REAL Hybrid Summit teilzunehmen, erklärt Fabian Hellbusch, Leiter Immobilien Marketing und Kommunikation: "Anstatt die Segel zu streichen, wollen wir mit unserer Präsenz, bei gebotenem Aufwand, unseren Beitrag dazu leisten, dass der Stillstand aufgelöst wird, innovative Entscheider zusammenkommen können und für die immensen vor uns liegenden Aufgaben neue Denkansätze entwickeln. Für die erforderliche "Neukalibrierung" der Immobilienbranche benötigen wir kluge Köpfe - vor Ort und im Dialog. Von diesem zweitägigen Investment dürften wir alle profitieren."

Face to Face ist wichtig

Auch für Dr. Lutz Aengevelt, geschäftsführender Gesellschafter Aengevelt Immobilien, ist die Teilnahme am neuen Format alternativlos: "Kein digitales Format kann die Face-to-Face-Kommunikation, die ohne Bild- und Tonstörungen flexibel und kontaktstark stattfindet, ersetzen. Die DIP-Partner halten den EXPO REAL Hybrid Summit vor allem in diesem Jahr deshalb für sehr wichtig. Aufgrund der hohen Seniorität der Teilnehmer wird die EXPO REAL eine richtige Fach-Messe sein. Deshalb freuen wir uns auf die Fachgespräche, Verkaufs- und Kaufintentionen auf hohem Niveau."

Claudia Boymanns, Projektleiterin der EXPO REAL, blickt zuversichtlich auf den hybriden Summit im Herbst: "Das Interesse innerhalb der Branche am geänderten Format ist groß, auch wenn die EXPO REAL in diesem Jahr ein völlig anderes Gesicht haben wird als in der Vergangenheit. Sie wird kleiner sein, dafür aber kompakter und fokussierter, und sie wird deutlich digitaler sein." Irgendwie auch ein zurück zum Ursprung. Denn eine vergleichbare Dimension hatte die Messe zu Beginn.

5.000 Teilnehmer

Die Messe München rechnet mit rund 5.000 Teilnehmern vor Ort, je nachdem, was die Behörden zulassen. Für nicht vor Ort anwesende Teilnehmer wird ein Online-Streaming aus den Konferenz-Sessions angeboten. So können sie virtuell an Konferenzen teilnehmen und sich auch mit Referenten und anderen Teilnehmern austauschen. Geplant ist auch die Einbindung internationaler Netzwerke. Die Ausrichtung bleibt dabei weiterhin international: Partner der EXPO REAL, beispielsweise in Großbritannien, Frankreich oder in den USA, werden online zu aktuellen landesspezifischen Themen eingebunden. Der zweitägige EXPO REAL Hybrid Summit wird am 14. und 15. Oktober 2020 stattfinden.

Inhaltlich wird das Konferenzprogramm in den kommenden Wochen ausgearbeitet. Fest steht jedoch, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie ein zentrales Thema sein werden: Was bedeutet Corona für Immobilien und Investitionen in Deutschland und anderen Märkten? Wie wirkt sich Corona auf die verschiedenen Assetklassen aus? Was bedeutet der durch Corona angestoßene Digitalisierungsschub für die Branche? Diese und viele andere Fragen und Themen werden auf dem EXPO REAL Hybrid Summit diskutiert und erörtert werden. Die neuen Erfahrungen mit dem EXPO REAL Hybrid Summit sollen unmittelbar in die EXPO REAL 2021 einfließen, auch darin waren sich die Branchenvertreter einig. Schließlich werde der Digitalisierungsschub durch die Corona-Krise auch danach fortbestehen.

Die Messe München hat ein smartes Schutz- und Hygienekonzept für die EXPO REAL entwickelt, das auch bei dem neuen Konzept umfassend Anwendung finden wird.