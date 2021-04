immo flash

Niemeyer übernimmt Datenmanagement

Karriere zum Tag: Neu bei Union Investment

Autor: Charles Steiner

© Union Investment

Mit Anfang des kommenden Monats übernimmt Georg Niemeyer bei der Union Investment Real Estate in Hamburg die Leitung Datenmanagement, Reporting & Systeme. Er folgt damit auf Lars Scheidecker, der zum 1. September 2020 in die Geschäftsführung der Union Investment Real Estate Digital GmbH, einem Technologie-Spin-Off von Union Investment, wechselte. In seiner Funktion wird Niemeyer die Gesamtverantwortung für die in vier Gruppen organisierten Themenbereiche Strategisches Datenmanagement, Datenmanagement Immobilien, Datenmanagement Kosten und Budgets sowie Reporting Services Immobilien übernehmen.

Der 41-jährige Wirtschaftsinformatiker wechselt von der Otto Group, in der er in den letzten neun Jahren in verschiedenen Funktionen, zuletzt als Head of Data Management & Technology, tätig war. Vor seiner Zeit bei der Otto Group arbeitete Georg Niemeyer bei verschiedenen Unternehmen der IT- und Prozessberatung mit den Schwerpunkten Business Intelligence sowie Finance & Performance Management.