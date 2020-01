immo flash

Habau goes BMW

Großauftrag in München

Autor: Gerhard Rodler

Noch vor Weihnachten beauftragte „BMW München“ die ARGE, bestehend aus den Unternehmen Habau Hoch- und Tiefbau, MCE, Efficient Technical Solutions und Aiolos Engineering Corporation, mit einer maßgeblichen Erweiterung des in München angesiedelten BMW Group Forschungs- und Innovationszentrums „FIZ“. Ein Aero-Akustik-Windkanal auf modernstem Stand der Technik sowie ein Entwicklungszentrum für die Elektromobilität sind Herzstück der Maßnahmen. Für den Automobilhersteller stellt diese Investition einen wichtigen Schritt zur technologischen Weiterentwicklung aller Fahrzeuge der BMW-Gruppe dar.

„Bei diesem Auftrag werden wir mit Experten aus dem Konzern unsere Kompetenz als professioneller Partner für technologisch komplexe Projekte in vollem Umfang einbringen können,“ erklärt Hubert Wetschnig, CEO der Habau Group. Die besonderen Anforderungen an die Ausführung der Bauwerke und an die Aufrüstung der bestehenden Forschungseinrichtung werden neue globale Standards setzen und auch den ausführenden Unternehmen bedeutende Erfahrungswerte liefern. Der Anteil der Habau Group (Habau Hoch- und Tiefbau und MCE) am Auftragswert beträgt 68 Prozent, die MCE übernimmt die Führung des Konsortiums.

Die MCE ist ein Unternehmen der Habau Group und Lieferant von komplexen Stahlbauten und Stahlbauanlagen für Industrie und Infrastruktur.