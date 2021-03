immo flash

Novomatic Forum wird Forum an der Wien

Neuer Name nach Verkauf

Autor: Stefan Posch

Dass das Novomatic Forum nach dem Verkauf nicht mehr unter dem alten Namen weitergeführt wird, war zu erwarten. Wie Lukas Neugebauer, Geschäftsführer des neuen Eigentümers LNR Projektentwicklung, dem immoflash berichtet, wird das Veranstaltungs- und Bürogebäude gegenüber der Wiener Secession in Zukunft unter dem Namen „Forum an der Wien“ auftreten. Der neue Name ist Hinweis auf den Wienfluss, auf dessen Überplattung das Gebäude 1922 bis 1923 errichtet wurde. Der alte Schriftzug wurde bereits entfernt.

Die Veranstaltungsräume werden weiter für Events genutzt werden, sobald es die Corona-Situation zulässt. Die oberen Stockwerke werden als Büros vermietet.

Der Glücksspielkonzern Novomatic hat sein „Forum“-Gebäude kürzlich für rund 25 Millionen Euro verkauft. Immo7 News berichtete exklusiv über den Deal.