Nuveen eröffnet Büro in Amsterdam

Nach Akquisitionen in niederländischem Immobilienmarkt

Autor: Stefan Posch

Der Vermögensverwalter Nuveen hat ein Büro in Amsterdam eröffnet. Der neue Standort soll es Nuveen ermöglichen, das hiesige Portfolio besser zu verwalten und Investitionsmöglichkeiten leichter zu identifizieren. Das neue Büro in Amsterdam South Axis folgt auf eine Reihe von Akquisitionen auf dem niederländischen Immobilienmarkt. Erst im vergangenen Jahr hat Nuveen ein Büro in Kopenhagen eröffnet, ergänzend zu den bereits bestehenden Niederlassungen in Helsinki und Stockholm.

„In den vergangenen Jahren haben wir zunehmend in den niederländischen Immobilienmarkt investiert. Es war daher für uns ein rationaler Schritt, dort eine eigene Niederlassung zu eröffnen“, sagt Standortleiter Tim Horrocks. „Ungeachtet der voraussichtlich kurzfristigen Turbulenzen setzen wir weiterhin auf Investitionen in erstklassige Standorte, die sich auch über Zyklen hinweg positiv entwickeln. Wir bauen daher aktuell ein starkes Team von Anlagespezialisten auf, die uns vor Ort in den Niederlanden die Möglichkeit geben, tiefere Einblicke in den Markt zu erhalten und die besten Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.“