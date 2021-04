immo flash

Nuveen mit Betriebsplattform für Büros

Um Mitarbeiter wieder in die Büros zu locken

Autor: Stefan Posch

© Robert Herrmann

Nuveen Real Estate startet als erster großer Vermieter von Büroimmobilien eine Betriebsplattform für sein sieben Milliarden Euro umfassendes europäisches Büro-Portfolio, darunter das Cube oder das Edge Grand Central in Berlin.

Die neue Betriebsplattform wird Lösungen anbieten, die auf jedes Objekt und jeden Nutzer zugeschnitten sind, um Mitarbeiter wieder in die Büros zu locken. Dazu zählen ein erweitertes Angebot an Speisen und Getränken, Fitness- und Wellness-Initiativen sowie verbesserte Concierge- und Hospitality-Services, die sich an der Hotelbranche orientieren. Das Projekt wird auch die Einführung neuer Technologien ermöglichen und Nuveen maßgeblich bei der Umsetzung seiner ambitionierten Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

BNP Paribas Real Estate wird für die Einrichtung und den laufenden Betrieb der Plattform verantwortlich sein. Das Unternehmen wurde von Nuveen beauftragt, als „Gesicht des Vermieters“ zu agieren, was weit über die traditionelle Immobilienverwaltung hinausgeht und dazu beiträgt, ansprechende und dynamische Arbeitsplätze für die Zukunft zu schaffen. „Gegenwärtig und in einer Zukunft nach der Pandemie wird diese Art von kundenorientiertem Ansatz noch bedeutsamer werden, da Gemeinschaft, Gesundheit und Wohlbefinden zunehmend von Arbeitgebern und Arbeitnehmern priorisiert werden. Exakt in diesem Sinne wurde unsere Betriebsplattform konzipiert. Sie ermöglicht es, noch näher an die Mieter heranzurücken und Dienstleistungen anzubieten, die nicht mehr nur ein 'Nice to have', sondern mittlerweile unverzichtbar sind“, kommentiert Nick Deacon, Head of European Offices, Nuveen Real Estate.