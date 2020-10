immo flash

Office-Vermietungen ziehen wieder an

Savills IM vermietet im Münchner Atrium

Autor: Charles Steiner

Was den Bürovermietungsmarkt betrifft, so kehrt trotz Corona-Pandemie wieder Normalität ein. Vermietungen nehmen wieder zu, Büroflächen bleiben gefragt. Und: Anstatt dass Büroflächen reduziert werden, kommt es immer häufiger sogar zu Erweiterungen. So auch in München: Dort hat die Savills Investment Management die die zweite erfolgreiche Vermietung im Bürogebäude Atrium in der Riesstraße 25 in München innerhalb weniger Monate vermelden können. Wie aus einer entsprechenden Mitteilung hervorgeht, hat die Fonds Finanz Anfang dieses Monats eine weitere Fläche bezogen, auch Huawei hat im April ihre Flächen erweitert. Damit bleibt das fünfgeschossige Büro- und Verwaltungsgebäude Atrium mit insgesamt 31.700 m² vollvermietet, wie Savills IM, der den Vermieter als Assetmanager beraten hatte, berichtet.

Barbara Linnemann, Head of Asset Management Germany bei Savills IM, sagt: „Wir freuen uns, auch im aktuell herausfordernden Marktumfeld die Vollvermietung des Atriums in München gesichert zu haben. Dies verdeutlicht einmal mehr: Hochwertige Büroflächen in Toplagen mit hervorragender Verkehrsanbindung sind auch weiterhin gefragt.“

Matthias Düsing, Senior Research Analyst bei Savills IM, ergänzt: „Der Teilmarkt Olympiapark ist und bleibt ein attraktiver Bürostandort. Nicht ohne Grund hat eine ganze Reihe von internationalen und nationalen Unternehmen hier ihre Hauptsitze und Forschungsbüros angesiedelt.“