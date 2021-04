immo flash

One Group zieht Bilanz

Auch Partnerschaft mit Soravia geschlossen

Autor: Charles Steiner

Im Rahmen ihrer alljährlichen Leistungsbilanz verweist die Hamburger One Group auf rund 350 Millionen Euro Kapital zur Finanzierung von Wohnbauvorhaben. Vor allem die Mitte des Vorjahres mit Soravia geschlossene Partnerschaft erlaubt der One Group eine Ausweitung der Investmentaktivitäten auf Österreich.

Allein seit vergangenem Oktober habe die One Group ein Platzierungsvolumen von über 120 Millionen Euro verzeichnet. Dafür verantwortlich waren die neuen Vermögensanlagen ProReal Europa 9 und das Private Placement ProReal Private 2 sowie die erste festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung ProReal Secur 1. Mit dem ProReal Deutschland 5 sei zudem per Ende 2020 eine nächste Vermögensanlage planmäßig nach drei Jahren Laufzeit komplett zurückgezahlt worden. Malte Thies, Geschäftsführer der One Group: „Wir haben mit Soravia Mitte des Jahres 2020 einen starken und langfristigen Partner gewonnen, der uns eine Ausweitung unserer Investitionstätigkeit auch auf den österreichischen Immobilienmarkt erlaubt. Unseren bewährten Investitionsansatz der Finanzierung attraktiver Wohnimmobilienprojekte in nachgefragten Metropolen verfolgen wir konsequent weiter. Unsere neue Leistungsbilanz belegt einmal mehr die verlässliche Ertragskraft dieses Ansatzes und die hohe Nachfrage der Anleger.“