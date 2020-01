immo flash

Oscarverdächtige Stimmung

Das war Otto Immobilien Cocktail

Autor: Barbara Wallner

© epmedia

Knapp zwei Wochen vor der Oscarverleihung in Hollywood schreiten die Stars der Österreichischen Immobilienbranche über den - zugegebenermaßen nicht roten - Teppich des Hotel Sacher. Traditionell ist der Otto Immobilien Neujahrscocktail das Auftaktevent des neuen Jahres - in diesem Fall sogar des neuen Jahrzehnts. Bei einer so ausgezeichneten Stimmung drängt sich die Frage auf - welchen Oscar hätte denn Eugen Otto verdient? Die Antworten sehen Sie jetzt im Videobericht.