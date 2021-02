immo flash

Oswald übernimmt Bereich Finanzierung

Karriere zum Tag: Neu bei Eyemaxx

Autor: Stefan Posch

© Eyemaxx

Ab sofort übernimmt Gerald Oswald den Bereich Finanzierungen der Eyemaxx Real Estate Group. Oswald ist Absolvent des Studiums „Banking and Finance“ an der Fachhochschule des bfi Wien. In seiner neuen Position wird er sehr eng mit dem Eyemaxx Management-Team zusammen arbeiten. Er profitiert in seiner neuen Funktion vor allem durch seine langjährige Erfahrung im Banken- und Immobiliensektor. Oswald war bisher für renommierte Unternehmen, wie die S Immo oder zuletzt die Raiffeisen Bank International, tätig und verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk in der Bankenbranche und der österreichischen Investorenwelt. Gerald Oswald: „Ich freue mich auf die neue Verantwortung in diesem dynamischen Unternehmen! Der erfolgreiche Track Record von Eyemaxx verspricht eine spannende Herausforderung!“ Benedikt Hartig, CCO: „Um unsere neue Firmenstruktur weiterhin auszubauen ist die Besetzung im Bereich Finanzierung wesentlich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Gerald Oswald!“