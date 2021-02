immo flash

Pajalić neuer Compliance Officer

Karriere zum Tag: Neu bei HSP Law

Samir Pajalić übernimmt ab sofort die Schwerpunkte Compliance, Corporate Governance und Datenschutz bei HSP Rechtsanwälte. In dieser Funktion wird er künftig Mandaten betreffend interner Unternehmensabläufe beraten und entwickelt rechtliche Rahmenbedingungen hinsichtlich Haftungsfreiheit bei Geschäftsgebaren. Pajalić verfüge über umfangreiche Kenntnisse der Resorts Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht, sowie Arbeitsrecht, so HSP in einer Aussendung. Sein Magisterstudium an der Juridischen Fakultät der Universität Wien schloss er 2017 ab. Seit 2019 ist Pajalić als Rechtsanwaltsanwärter bei HSP Law beschäftigt. Ehe er zu HSP Rechtsanwälte GmbH wechselte, war Pajalić Rechtsanwaltsanwärter bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen und übte ein Praktikum am Oberlandesgericht Wien aus. Aktuell bestreitet Samir Pajalić sein Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien