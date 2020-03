immo flash

Panattoni entwickelt für Amazon

Weiterer Logistik-Hub bei Wilhelmshaven

Autor: Charles Steiner

Der Logistikentwickler Panattoni errichtet erneut ein Projekt für Amazon Logistics, einen Geschäftsbereich des international agierenden Onlineversandhändlers Amazon. Das neue, nunmehr fünfte Verteilzentrum für Amazon, entsteht im Jade-Weser-Park im niedersächsischen Wilhelmshaven. Auf einer Grundstücksfläche von 63.786 m² entwickelt Panattoni 6.895 m² Logistik- sowie 1.422 m² Büro- und Sozialfläche. Das neue Verteilzentrum, das Amazon für die Abwicklung seiner Last-Mile-Logistik im B2C-Sektor nutzen wird, verfüge durch den Wirtschafts- und Logistikstandort Wilhelmshaven über eine herausragende Anbindung an ein internationales Verkehrsnetz, so Panattoni in einer Aussendung.

Die Fertigstellung des Logistik-Hubs ist für Anfang 2021 geplant. Als Makler war die CBRE tätig. Weitere Beteiligte waren der Landkreis Friesland als Verkäufer des Grundstücks.

Außerdem gilt: Gemeinsam schaffen wir das!