immo flash

Panattoni realisiert City Dock-Projekt

Auf einer Fläche von 57.000 m²in Berlin

Autor: Stefan Posch

Der Projektentwickler für Industrie- und Logistikimmobilien Panattoni realisiert das insgesamt dritte „City Dock“-Projekt am Standort Berlin. Neben den beiden 2020 gestarteten City Dock-Entwicklungen in Berlin Spandau und Falkensee entsteht in Marzahn eine Campus-Lösung, bei der erstmalig die beiden Assetklassen Business- und Logistikpark miteinander vereint werden. Dadurch ist die Ansiedlung einer breiten Nutzerschaft bestehend aus kleinen und mittelständischen Unternehmen, produzierendem Gewerbe als auch Logistik-Dienstleistern möglich. Auf einer Grundstücksfläche von rund 57.000 m² realisiert Panattoni insgesamt etwa 36.000 m² Bruttogeschossfläche. Die Gewerbeparkflächen bieten neben einer Warehouse- und Produktionsfläche von gesamtheitlich ca. 10.700 m² individuell gestaltbare Flex- sowie Büroflächen von jeweils rund 3.300 m². Der Logistikpark umfasst etwa 15.100 m² Lager-, ca. 640 m² Büro- sowie ca. 1.700 m² Mezzanin-Fläche. Damit entstehen insgesamt 14 Gewerbepark-Units mit einer Größe von jeweils 650 bis 950 m², wobei die Logistik-Einheit in drei autarke Mietbereiche von jeweils rund 5.000 m² mit einer Gebäudehöhe von 12 m teilbar ist. Außerdem werden 243 Stellplätze geschaffen, davon 163 in einem eigenen Parkhaus. „Mit dem City Dock in Berlin Marzahn entwickeln wir dringend benötigte Logistik- und Gewerbefläche in einer der deutschland- und europaweit bedeutendsten Metropolen. Zudem sorgen wir für die effiziente Nachverdichtung eines Grundstücks in einem stark gewerblichen und industriell geprägten Gebiet. Der Gewerbe- und Logistikpark ist damit ein ganzheitlicher Gewinn für Nutzer, Stadt und lokale Wirtschaft“, sagt Fred-Markus Bohne, Managing Partner Panattoni.

Panattoni strebt die Fertigstellung des jüngsten City Dock in Berlin für Mitte 2022 an. Als Maklerunternehmen war Colliers Berlin vermittelnd tätig. In Essen ist ebenfalls die Fertigstellung eines City Dock by Panattoni für Mitte kommenden Jahres avisiert.