immo flash

Parlament-Baustelle wird stillgelegt

Wegen Corona-Verdachtsfall

Autor: Franz Artner

Wie Building Times heute berichtet wird die Parlaments-Baustelle wegen eines Corona-Verdachtsfalls in diesen Stunden heruntergefahren. Ein Arbeiter aus der Slowakei, der nicht mehr zur Arbeit angereist ist, gilt als Verdachtsfall, wie eine BIG-Sprecherin bestätigt. Man habe ein ärztliches Attest erhalten das nicht ganz eindeutig sei, erklärt sie. Zur Vorsicht wird die Baustelle in Abstimmug mit den Baufirmen aber weitgehend zurückgefahren. „Derzeit sind etwa 25 Arbeiter vor Ort um die Baustelle zu sichern“, so die Big-Sprecherin. Man sei bemüht den Sachverhalt rasch zu klären, fügt sie hinzu.

Eingeläutet wurde die Einstellung der Parlamentsbaustelle mit einem Rundmail, das am Dienstag um 22:00 Uhr an alle relevanten Beteiligten ging.

