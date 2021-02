immo flash

Pasquali und Radosavljevic gründen Axian

Neues Unternehmen für Investments und Finanzierung

Autor: Charles Steiner

Max Pasquali und Kristian Radosavljevic starten jetzt mit der Axian Investment Partners durch. Bereits Ende des Vorjahres sei Axian von Pasquali und Radosavljevic gegründet worden, geht aus einer heute veröffentlichten Aussendung hervor. Kerngeschäft des neu gegründeten Unternehmens sind für Investments & Finanzierungen mit Fokus auf Immobilienentwicklungs- und Bestandsobjekte. So wolle man sich im Immobiliensektor an Projekten in den unterschiedlichsten Stadien über die gesamte Wertschöpfungskette beteiligen. Bei den Bestandsobjekten handelt es sich in erster Linie um Wohn- und Büro-immobilien in Österreich und Deutschland. Im Finanzierungssektor hingegen will man sich auf Allgemeinen Wachstums -, Unternehmens -, Immobilien - und Bridge-Finanzierungen über Börsengänge, Anleiheplatzierungen und Schuldscheindarlehen bis hin zu Kapitalerhöhungen konzentrieren. Die außerordentlich guten Kontakte, insbesondere zu Privatinvestoren, Versicherungen, Pensions-, und Vorsorgekassen, sowie Fonds (u.a.) würden Axian Investment Partners ermöglichen, das notwendige Kapital bereitzustellen.

Vor der gemeinsamen Gründung von Axian Investment Partners waren Pasquali und Radosavljevic jahrelang als Deputy CEO und CFO des an der Frankfurter Wertpapierbörse gelisteten Immobilienkonzerns Eyemaxx tätig und verantworteten ebendort insbesondere das gesamte Transaktionsgeschäft und -management der Gruppe, die Bereiche Corporate Finance, Investor Relations, Controlling/Reporting und Recht, sowie die Bereiche Marketing und Human Resources.