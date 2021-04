immo flash

Pasquali wechselt zu 3SI Immogroup

Karriere zum Tag: Neuer Leiter bei Neubau-Sparte

Autor: Charles Steiner

© 3SI Immogroup | Stefan Joham

Die 3SI Immogroup will jetzt auch noch ihre Neubausparte weiter ausbauen und hat dazu mit der 3SI New Living GmbH eine eigene Gesellschaft gegründet. Als Geschäftsführer für die 3SI New Living, in der sämtliche Neubauaktivitäten zusammengeführt werden, wird ab 1. Mai Stephan Pasquali eingesetzt, berichtet das Familienunternehmen via Aussendung. Pasquali war zuletzt Geschäftsführer bei Eyemaxx Real Estate AG und davor bei 6B47 Real Estate Investors AG sowie der Immo-Contract.

Michael Schmidt, Geschäftsführer bei der 3SI Immogroup, kündigte an, neben der Zinshausentwicklung nunmehr auch den Neubau stärker forcieren zu wollen, heuer kommen fünf Neubauprojekte auf den Markt: "Unser Ziel für die Zukunft ist es, mindestens 400 neue Wohneinheiten alleine im Neubausegment pro Jahr in Wien zu errichten!"