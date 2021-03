immo flash

Patrizia erhöht Dividende

Pro Aktie nunmehr auf 30 Cent

Autor: Charles Steiner

Trotz des coronabedingt schwierigen Umfelds erhöht die Patrizia AG, die mitunter auch in Österreich investiert ist, ihre Dividende. Wie die Patrizia mitteilen lässt, wird die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 um 3,4 Prozent auf 0,30 Euro. Diese soll den Aktionären bei der nächsten HV am 23. Juni vorgeschlagen werden, laut Patrizia sei das die dritte Dividendenerhöhung in Folge. Ausgehend dazu sei das abgelaufene Geschäftsjahr solide gewesen. So verweist Patrizia auf ein ein operatives Ergebnis von 116,5 Millionen Euro, die Assets under Management seien um 5,7 Prozent auf nunmehr 47 Milliarden Euro angestiegen. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet Patrizia ein operatives Ergebnis im Bereich von 100,0 bis 145,0 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg von bis zu 24,5 Prozent, gemessen am oberen Ende der Prognose. Die AUM sollen zwischen 6,4 Prozent und 12,8 Prozent auf 50,0 bis 53,0 Milliarden Euro wachsen.