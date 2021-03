immo flash

Peach Property goes Global Immo-Index

Aufnahme in den FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index

Autor: Charles Steiner

Die auf Wohnungsbestandshaltung spezialisierte Peach Property Group AG wird mit Wirkung zum 22. März 2021 in den FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series aufgenommen. Dies hat das Index-Komitee im Rahmen seiner vierteljährlichen Überprüfung beschlossen, so die Peach Property in einer Aussendung. Dabei handelt es sich um eine internationale Indexserie, die von der European Public Real Estate Association (EPRA) gemeinsam mit der London Stock Exchange/ FTSE und der National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) erstellt wird. Er bildet die Wertentwicklung von börsennotierten Immobilienunternehmen in Industrie- und Schwellenländern weltweit ab und umfasst derzeit rund 500 Titel, welche Immobilien im Wert von 3 Billionen Euro halten. Kriterien für die Aufnahme in den Index sind u.a. der Immobilienfokus eines Unternehmens, sein Free Float sowie die Marktliquidität.