immo flash

Peach Property will weiter wachsen

Lanciert Unternehmensanleihe von bis zu 300 Millionen Euro

Autor: Charles Steiner

Die Schweizerische Peach Property Group, sie investiert in deutsche Wohnimmobilien im Bestand, will ihre Wachstum weiter vorantreiben und plant die Begebung einer unbesicherten Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro. Die Unternehmensanleihe mit einer geplanten Laufzeit von fünf Jahren soll ausschließlich bei institutionellen Investoren in Europa sowie qualifizierten Investoren in den Vereinigten Staaten platziert werden. Die Festlegung des Zinses erfolge mittels eines Bookbuilding Verfahrens.

Die zusätzlichen Finanzmittel, die durch die Platzierung der Anleihe generiert werden sollen, sind Teil der Finanzierungsstruktur für ein neu erworbenes Immobilienportfolios von mehr als 10.000 Wohneinheiten in Deutschland. Weitere Teile finanziert die Peach Gruppe durch die Aufnahme von Hypotheken sowie eine Kapitalerhöhung über 200 Millionen Schweizer Franken (rund 186 Millionen Euro). Letztere wird durch die Begebung einer Pflichtwandelanleihe umgesetzt - Ares Management Corporation hatte sich dabei mit 150 Millionen Franken beteiligt. Weitere 50 Millionen Franken sollen bei institutionellen und privaten Investoren platziert werden.