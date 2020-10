Peter Ulms fast Expo Real

immo flash

Autor: Gerhard Rodler

Rund um Wien, statt auf dem Rad nach München: Auf die jährliche Fahrt zur Expo Real nach München mussten die sportlichen Immobilien - Radfahrer der Equipe Expo zwar verzichten, auch die geplante Ersatz Rundfahrt durch Österreich war aufgrund der Covid-19 Maßnahmen nicht umsetzbar. Dennoch wurden die Tage der vermeintlichen Expo Real genutzt, um im neuen gelben Equipe Expo 2020 Trikot sportlich und vor allem umweltfreundlich rund um Wien Tagestouren zu unternehmen. Unter der Organisation von Andreas Köttl (Value One), Markus Kuttner (CC Real), Robert Wolf (ARE) und Peter Ulm (allora) traten die österreichischen Immobilienprofis den Beweis an, dass sie nicht nur am Verhandlungstisch über große Ausdauer verfügen. Das nunmehr auf 2021 verschobene 10 Jahres-Jubiläum der Equipe Expo wird dafür im nächsten Jahr mit umso mehr Elan wieder von Wien nach München begangen werden.