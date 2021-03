immo flash

Pflegebedarf wächst erheblich

Damit sind Pflegeimmobilien immer wichtiger

Autor: Charles Steiner

Laut einer aktuellen Pflegestatistik des deutschen Statistischen Bundesamt wächst der Bedarf an Pflegeimmobilien rasant an. Damit bleibt der Pflegemarkt, vor allem im stationären Bereich, ein enormer Wachstumsmarkt. Die demographischen und gesellschaftlichen Entwicklungen führen zwangsläufig zu einer höheren Nachfrage. In der alle zwei Jahre publizierten Statistik weist das Statistische Bundesamt zwischen 2017 und 2019 ein Wachstum pflegebedürftiger Menschen von 21 Prozent auf 4,1 Millionen Menschen auf. Allerdings: Mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen werden ausschließlich von Angehörigen zu Hause gepflegt. Da will die Immac, ein Investor, der sich besonders auf dieses Segment konzentriert, ansetzen. Andreas Jantsch, Teamleiter Transaktionen für den Bereich Healthcare der Immac Group, führt aus: „Wir beobachten den Trend des sogenannten Betreuten Wohnens sehr aufmerksam und haben auch an dieser Stelle unser Ankaufsprofil geschärft.“ Dies unterstreichen jüngste Objektankäufe in Leipzig und Eilenburg. Weitere Objektankäufe in diesem Segment stehen unmittelbar bevor.

Auch Immac Sozialbau setzt verstärkt in ihrer Projektentwicklung auf die Kombination von vollstationärer Pflege und Betreutem Wohnen. Bereits im Jahr 2018 wurde in Soltau in Ergänzung zu der bereits im Immac-Portfolio vorhandenen Bestandseinrichtung ein Erweiterungsbau für Betreutes Wohnen erfolgreich fertiggestellt. Aktuelle Bauprojekte wie in Bückeburg und Rinteln werden nach ihrer Fertigstellung ebenso jeweils vollstationäre Pflege und Betreutes Wohnen anbieten. Cita Born, Leiterin von Immac Research: „Die Erkenntnisse aus der Pflegestatistik 2019 zeigen unter anderem, dass sich neben den fest etablierten vollstationären Pflege- und Versorgungangeboten, zunehmend auch Wohn- und Versorgungsangebote mit ergänzenden ambulanten Pflegekonzepten als vom Markt anerkannte und nachgefragte Wohnformen im Alter durchsetzen.“