Plattform für geschlossene Fonds

Neue Private-Market-Plattform gelauncht

Autor: Charles Steiner

Das deutsche Research-Unternehmen Absolut Research hat jetzt eine Produktdatenbank für institutionelle Anleger gelauncht. In dieser sind nunmehr alle Private Market-Segmente wie Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Private Debt gelistet. Die neue Plattform „Absolut|private“ wird von renommierten Investoren und mehr als 50 Asset Managern von Beginn an unterstützt und geht Ende Mai online. Das Listing ist sowohl für Asset Manager als auch für Zweitmarktprodukte möglich, berichtet Absolut via Aussendung.

Nach Prüfung und Freischaltung können Asset Manager ab sofort ihre in Platzierung befindlichen und geplanten geschlossenen Fondsangebote auf der Plattform einstellen (Primärmarkt). Darüber hinaus können Anteile von platzierten Fonds oder Mandaten eingestellt werden, um neue Anleger zu finden (Sekundärmarkt). Investoren können in Zukunft eigene Sekundärmarkt-Anteile für den Verkauf an andere Investoren anbieten. Laut eigenen Angaben seien bereits mehr als 50 Asset Manager auf der Plattform registriert. Neben Signal Iduna AM, gehören u.a. folgende institutionelle Investoren zu den Private-Supportern: Eberhardt Vetter/RAG-Stiftung, Christian Mosel/Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, Andreas Hilka/ Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe, Anja Mikus /KENFO und Dr. Stefan Klomfass/ SV Sparkassenversicherung, Uwe Zeidler/Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein, etc.

Peter Andres, Sprecher der Geschäftsführung der Signal Iduna Asset Management, Mitglied im Investoren-Beirat von Absolut Research und Private-Supporter: „Die neue Plattform von Absolut Research für Private-Market-Produkte bietet institutionellen Investoren mehr Transparenz und unterstützt den Due-Diligence-Prozess in hervorragender Weise. Gerne nutzen wir Absolut /private und freuen uns über alle Asset Manager, die ihre neuen Produkte auf der Plattform listen.“