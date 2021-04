immo flash

Warschauer Office-Markt verhalten

Geringstes Fertigstellungsvolumen seit 11 Jahren

Autor: Charles Steiner

Der Warschauer Büromarkt hat sich im ersten Quartal als eher verhalten erwiesen. Das geht aus einer Quartalsanalyse von JLL hervor. Als Hauptgrund nennt JLL den eher ausbaufähigen Büromarkt die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie. Diese hätten die Dynamik des Bürosektors in der polnischen Hauptstadt verlangsamt. Das im Bau befindliche Büroflächenvolumen und die vierteljährliche Nachfrage sind die niedrigsten seit 11 Jahren, so der Schluss, den JLL zieht. Im ersten Quartal 2021 mieteten die Warschauer Mieter fast 110.000 m², was einem Rückgang von 20 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 entspricht. Im ersten Quartal 2021 wurden acht Gebäude mit einer Gesamtfläche von über 167.000 m² auf den Warschauer Markt geliefert. Damit übersteigt das Gesamtangebot an modernen Büroflächen in Warschau jetzt 6 Millionen m². Zu den größten Neuentwicklungen gehören Skyliner von Karimpol (48.500 m²) und die nächste Phase des Generation Park - Tower, das Y-Gebäude (44.000 m²), das von Skanska Property Poland fertiggestellt wurde. Während in den letzten Jahren zwischen 700.000 und 800.000 m² im Bau waren, liegt diese Zahl nun bei 420.000 m², dem niedrigsten Büroflächenvolumen seit zehn Jahren. Im ersten Quartal 2021 stieg die Leerstandsquote auf 11,4 Prozent (12,2 Prozent in zentralen Zonen und 10,9 Prozent außerhalb des Stadtzentrums).

Mateusz Polkowski, Leiter Research & Consultancy, JLL: „Die relativ geringe Mieteraktivität wurde hauptsächlich durch Unsicherheiten hinsichtlich der Größe der Büros nach der Rückkehr zur neuen Normalität verursacht. Gleichzeitig ist jedoch eine leichte Verlangsamung der Wachstumsdynamik von Untermietangeboten zu beobachten, die im vergangenen Jahr einer der dominierenden Trends auf dem Warschauer Markt war. Derzeit stehen in der Hauptstadt über 120.000 m² zur Untervermietung zur Verfügung, das sind rund 10.000 m² weniger als Ende letzten Jahres.“