immo flash

Pop-up-Galerie belebt The Ambassy

Neustart in der Wiener Beatrixgasse

Autor: Gerhard Rodler

© The Ambassy

Heute eröffnete im The Ambassy nun auch die bekannte Pop-up Kunstgalerie „Leerstand Gallery“ die Beatrixgasse. Teil der Ausstellung sind die KünstlerInnen Xue Mu, Erwin Wurm und Jonathan Meese, ebenso wie Hanakam & Schuller und Olivier Hölzl. Geöffnet ist die Galerie Dienstag bis Samstag jeweils von 14.00 bis 19.00 Uhr. Eine Verlängerung über die aktuell geplanten zwei Wochen ist nicht ausgeschlossen. Die Ausstellung in Ambassy reflektiert zentrale Fragen unseres gegenwärtigen Alltags. „In Zeiten der Corona-Pandemie hat sich eine neue Normalität entwickelt. Viele unserer Gewohnheiten haben sich zwangsläufig verändert. Das Thema Esoterik hat sich für viele zu einer Strategie der Bewältigung entwickelt. Ein Thema, mit dem sich die chinesische Künstlerin Xue Mu innerhalb ihrer Serie 'Black Bath' ausgiebig beschäftigt,“ erzählt die Kuratorin Stella Reinhold-Rudas, die gemeinsam mit ihrem Mann diese Form der Kunstgalerie ins Leben gerufen hat. Xue Mu war bereits im März zu Gast in Wien und hat die Zeit während des Lockdowns genutzt, um an ihren Kunstwerken in Ambassy zu arbeiten. Zuletzt entwarf Marco Simonis ein modernes Gourmet-Marktkonzept in Form eines Pop-up Stores für Ambassy.

Mit der 'Leerstand Gallery' zieht nun vorübergehend ein weiteres erstklassiges Highlight auf einer der begehrten Verkaufsflächen ein. Kunst auf höchstem Niveau für alle Beteiligten. Davon profitieren nicht nur die Laufkundschaft, sondern auch die Bewohner des Landmark-Buildings, in dem sämtliche Vorzüge des urbanen und zeitgemäßen Wohnens vereint werden.Wer von all diesen Vorzügen als Bewohner von The Ambassy profitieren möchte, kann derzeit noch die Chance nutzen und eine der begehrten Luxus-Wohnungen beziehen. Besichtigungen können jederzeit vereinbart werden.