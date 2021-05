immo flash

Potthast übernimmt Finanzbereich

Karriere zum Tag: Neu bei KSV1870

Autor: Charles Steiner

© KSV1870

Mit Markus Potthast hat der Kreditschützer KSV1870 einen neuen Leiter für den Bereich Finanzen eingesetzt. Neben dem operativen Geschäft wird der diplomierte Wirtschaftsingenieur ein besonderes Augenmerk vor allem auf die Effizienzsteigerung sowie die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in den Bereichen Finanzen und Einkauf legen. Potthast berichtet an Hannes Frech, CFO der KSV1870 Holding, wie der KSV via Aussendung mitteilen lässt. Der gebürtige Deutsche verfügt über umfassende Digitalisierungserfahrung aus unterschiedlichen Branchen mit Fokus auf den Finanzbereich. Im KSV1870 wird sich Potthast neben dem operativen Tagesgeschäft vor allem darum kümmern, interne Prozesse in den Bereichen Finanzen und Einkauf durch maßgeschneiderte Digitalisierungsmaßnahmen zu straffen - die Implementierung von SAP S/4 Hana steht dabei im Mittelpunkt.

Hannes Frech zur Bestellung Potthasts: „Mit Markus Potthast haben wir einen international renommierten und umsetzungsstarken Finanzexperten gewinnen können, der für die anstehenden Digitalisierungsagenden vielfältiges Know-how und ein breites Maß an Erfahrung mit in den KSV1870 bringt. Umso mehr freuen wir uns, dass es gelungen ist, ihn für diese strategisch wichtige Aufgabe begeistern zu können.“