immo flash

Preise in Rom bleiben stabil

Gesteigertes Interesse nach luxuriösen Immobilien

Autor: Stefan Posch

Laut dem von Engel & Völkers veröffentlichten „Marktbericht für Wohnimmobilien in Rom im zweiten Halbjahr 2020“ zeichnen sich in Italiens Hauptstadt trotz der Coronavirus-Pandemie ein gesteigertes Interesse nach luxuriösen Immobilien in den zentralen historischen und Einzugsgebieten sowie unveränderte Durchschnittspreise ab. „Da Engel & Völkers in den letzten Jahren in technologische Lösungen und Dienstleistungen investiert hat, die darauf abzielen, die Aktivitäten dynamisch durchzuführen und sich auf die Bedürfnisse der Kunden zu konzentrieren, konnten wir trotz der Pandemie eine hohe Anzahl von Transaktionen durchführen“, sagt Helio Cordeiro Teixeira, Geschäftsführer des Engel & Völkers Market Centers in Rom. „Oktober bis Dezember 2020 zeigten eine erhöhte Anzahl von Transaktionen im High-End-Markt sowie stabile Preise. In diesen Monaten gab es einen Trend zu größeren Außenflächen wie Gärten und Terrassen und zusätzlichen Räumen, die als Büro genutzt werden können“, fährt er fort.

Grünere und ruhigere Wohngegenden werden immer beliebter In der zweiten Hälfte des Jahres 2020 gab es ein stabiles Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Viele Transaktionen fanden im Großraum Rom statt, wo renovierte Eigentumswohnungen, die sich im historischen Zentrum in Gegenden wie Campo Marzio und Trevi befinden, Spitzenwerte von bis zu 11.000 Euro pro Quadratmeter erreichten, genau wie im vorherigen Halbjahr. Im gleichen Zeitraum stieg auch die Nachfrage in Gegenden wie Balduina, Talenti und Valverde mit größeren Innenräumen, Gärten oder Parks und einfachem Zugang zur Stadt am Ufer des Tibers. Das teuerste Objekt im Portfolio von Engel & Völkers Rom ist derzeit der Palazzo Mocario in der Via di Monserrato, nahe der bekannten Piazza Navona, der für 11 Millionen Euro angeboten wird. Rund 85 Prozent der Käufer waren national, die Nachfrage internationaler Kunden, vor allem aus Frankreich und Großbritannien, war jedoch wie schon im vergangenen Halbjahr hoch, mit Bedarf an Außenflächen in zentralen Toplagen wie Monti, Pigna, Trastevere und Tridente.