Preisrekorde für Logistik in Berlin

Im Durchschnitt 5,90 Euro pro Quadratmeter

Autor: Stefan Posch

Preise und Mieten für Logistik- und Industrieimmobilien sind in Berlin auf Rekordniveau. Das zeigt eine Untersuchung von Engel & Völkers Commercial Berlin. Im Durchschnitt mussten Mieter Euro pro Quadratmeter bezahlen. Mit Spitzenmieten von rund 7,50 Euro pro Quadratmeter wurden die höchsten Mietpreise entlang der Stadtautobahn erzielt. Im Durchschnitt mussten Mieter Euro pro Quadratmeter bezahlen.

„Neben der extremen Angebotsknappheit, besonders von kleinteiligen Flächen, verstärken Sondereffekte, wie die erhöhte Nachfrage nach kurzen und flexiblen Mietverträgen aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten, die Preisdynamik“, erläutert Sebastian König, Bereichsleiter Industrieflächen bei Engel & Völkers Commercial Berlin, die aktuelle Situation.

Mit rund 471.000 m² konnte der Flächenumsatz im Jahr 2020 in Berlin das Rekord-Vorjahr (510.000 m²) zwar nicht erreichen, habe jedoch den Fünf-Jahres-Durchschnitt (450.000 m²) um 4,6 Prozent übertroffen. Mit einem Anteil von lediglich 12 Prozent am Flächenumsatz verzeichnete der in der Hauptstadt traditionell umsatzstarke Handel 2020 laut dem aktuell erschienenen „Marktreport 2020/2021 Berlin Industrie und Logistik“ von Engel & Völkers Commercial Berlin ein verhältnismäßig schwaches Jahr. Zum einen gab es kaum Großabschlüsse. Zum anderen mussten viele Händler aufgrund des geringen Angebots im Online-Geschäft infolge der plötzlichen Entwicklungen auf Logistik-Dienstleister zurückgreifen. Diese hätten 2020 mit rund 217.000 m² einen Rekord-Flächenumsatz erzielt. Mit der Anmietung von CEVA Logistics im Logistik Center Berlin-Süd sei der mit Abstand größte Einzelumsatz (55.000 m²) ebenso auf den Bereich Logistik/Transport entfallen. „Aufgrund der praktischen Vollvermietung innerhalb der Stadtgrenzen sowie der teils deutlich angestiegenen Miet- und Kaufpreise rücken einfachere Lagen wie Marzahn, Lichtenberg oder Köpenick sowie gut angebundene Umlandregionen in den Fokus“, berichtet König. Spekulative Neubauprojekte werden in der Regel schnell von der hohen Nachfrage absorbiert. Brownfield- und Konversions-Potenziale mit geeignetem Baurecht werden in Berlin zudem stetig weniger, was die Vorlaufzeiten weiter verlängert