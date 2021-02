immo flash

Prisma baut in Friedrichshafen

Spatenstich für Revitalisierung und Erweiterung des Stadthaus

Autor: Charles Steiner

© Prisma Unternehmensgruppe

In der Friedrichshafen in Baden-Württemberg haben jetzt Arbeiten für die Realisierung eines Stadthauses mit neuen Büro- und Praxisräumlichkeiten am Standort der ehemaligen Zeppelin Apotheke begonnen. Nach Plänen von Aicher Architekten aus Dornbirn werden am Standort bis zum Frühjahr 2022 acht moderne Mieteinheiten entstehen.

Nach Fertigstellung im Frühjahr 2022 wird die Schwäbische Zeitung aus ihren derzeitigen Räumlichkeiten in der Schanzstraße in die Eugenstraße 75 ziehen. "Wir freuen uns sehr, die Schwäbische Zeitung auf ihrem Weg zum "digitalen Medienhaus" mit einem individuell auf ihren Bedarf zugeschnittenen Bürostand-ort begleiten zu dürfen.", so der Vorstand der Prisma Unternehmensgruppe Bernhard Ölz im Rahmen des Spatenstichs.

Das Gebäude der ehemaligen Zeppelin Apotheke blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück und ist stadtbildprägend für die Nordstadt von Friedrichshafen sowie Zeugnis der damaligen Baukultur.