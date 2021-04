immo flash

Prisma startet in Dornbirn

Baustart für Wohnungen neben Campus V

Autor: Charles Steiner

© Prisma Unternehmensgruppe

Die Prisma hat im vorarlbergerischen Dornbirn wieder ein Wohnprojekt gestartet: Im unmittelbaren Umfeld zum Campus V haben jetzt die Arbeiten für die Umsetzung eines neuen Ensembles aus vier Wohnhäusern begonnen, berichtet Prisma via Aussendung. Nach Plänen des Architekturbüros Baumschlager Eberle werden dort bis Frühjahr 2023 Miet- und Eigentumswohnungen sowie Gewerbeeinheiten auf einer Grundstücksfläche von 3.600 m² entstehen. Nikolaus Ess, Geschäftsführer Prisma Vorarlberg „Die Quartiersentwicklung Wohnen am Campus V schafft lebendigen Wohn- und Lebensraum in direkter Nachbarschaft zum Campus V. Zusätzliche Gewerbeangebote ergänzen darüber hinaus das bestehende Infrastrukturangebot für den Standort und dessen Umfeld.“