Publity füllt Quattrium

Neuer Mieter für Düsseldorfer Büro-Immobilie

Autor: Charles Steiner

Der auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierte Investor und Asset Manager Publity hat einen neuen Mieter für eine größere Fläche im „Quattrium“ bei Düsseldorf akquirieren können. Wie die Publity mitteilen lässt, umfasst diese rund 1.200 m² sowie 40 Stellplätze, die an ein IT-Beratungshaus ab 1. Juni 2020 vermietet werden. Der Vermietungsstand in dem Objekt konnte mit dem neuen Mieter um rd. vier Prozentpunkte erhöht werden. Das 1993 erbaute Quattrium befindet sich in Ratingen bei Düsseldorf und verfügt über eine hervorragende Straßen- und Flughafenanbindung.

Thomas Olek, CEO der publity AG: „Wir wollen als Asset Manager für unsere Kunden in jeder Marktphase erfolgreich sein. Das ist uns einmal mehr gelungen. Unsere Datenbank und die genaue Kenntnis der jeweiligen Märkte sind wichtige Faktoren, um Mieter zu gewinnen und Immobilien im Wert zu entwickeln.“

