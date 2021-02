immo flash

Publity will Preos-Anteile abstoßen

Asiatischer Mischkonzern soll einsteigen

Autor: Charles Steiner

Die Publity plant, ihre Mehrheitsanteile an der Preos an einen asiatischen Mischkonzern zu veräußern. Das geht aus einer Meldung entsprechenden Meldung hervor, wonach der Vorstand über das Vorhaben informiert worden ist. Dieser begrüßt in einer Stellungnahme die Pläne ausdrücklich.

Bei dem potenziellen strategischen Investor der Mehrheitsbeteiligung handelt es sich um einen renommierten, international tätigen asiatischen Mischkonzern mit einer Bilanzsumme im umgerechnet zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich und mehreren zehntausend Mitarbeitern weltweit. Preos erwartet von dem möglichen neuen Mehrheitsaktionär signifikante Impulse für das weitere Unternehmenswachstum und insbesondere für die Internationalisierung des Immobilienportfolios. Der potenzielle Käufer und die Publity AG tauschen sich derzeit zudem aus, bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion, Preos in den kommenden Quartalen Kapital zur weiteren Unternehmensexpansion im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich zur Verfügung stellen zu wollen. Damit wäre Preos in der Lage, umfassend Marktopportunitäten zum Ankauf attraktiver Büroimmobilien in Deutschland und europäischen Top-Metropolen zu nutzen und noch im laufenden Jahr Immobilien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zu erwerben.

An der Zusammensetzung des Vorstands ändert sich durch die veränderten Mehrheitsverhältnisse nichts. Frederik Mehlitz, CEO der Preos: "Der Einstieg des asiatischen Konzerns als neuer Mehrheitsaktionär wäre ein bedeutsamer Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Wir erhielten damit strategische Unterstützung und weitere finanzielle Mittel, die es uns erlauben, die bestehende Ankaufspipeline aus erstklassigen Büroimmobilien zügig umzusetzen und auch international forciert zu wachsen."